Bursa'da maç sonrası olaylar çıktı: 2 gözaltı

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Turkcell Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçının ardından çıkan olaylarda Eskişehirspor taraftarı oldukları öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bursaspor-Eskişehirspor maçında Ali Tandoğan'ın attığı golden sonra Eskişehirspor tribününde bazı olaylar çıktı. Taraftarlar, kırdıkları koltuklar ve yanlarında getirdikleri davulların sopalarını sahaya attılar. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olaylarda, 2 Eskişehirspor taraftarı gözaltına alındı. Taraftarlar güçlükle polis aracına bindirilerek, emniyet müdürlüğüne götürüldü.