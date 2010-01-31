Bursa'da maç sonrası olaylar çıktı: 2 gözaltı

T24 - Bursa'da oynana Bursaspor-Eskişehirspor karşılaşmasının sona ermesinin ardından olaylar çıktı. Eskişehirspor tarafarı, kendine ayrılan bölümdeki sandalyeleri kırarak sahaya attı. Güvenlik güçlerinin müdahele ettiği olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.
Turkcell Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçının ardından çıkan olaylarda Eskişehirspor taraftarı oldukları öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursaspor-Eskişehirspor maçında Ali Tandoğan'ın attığı golden sonra Eskişehirspor tribününde bazı olaylar çıktı. Taraftarlar, kırdıkları koltuklar ve yanlarında getirdikleri davulların sopalarını sahaya attılar. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olaylarda, 2 Eskişehirspor taraftarı gözaltına alındı. Taraftarlar güçlükle polis aracına bindirilerek, emniyet müdürlüğüne götürüldü.