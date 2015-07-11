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Bursa'da LGBTİ Onur Yürüyüşü açıklaması yapan gruba taşlı saldırı!

'Bizlerin ne ramazana ne toplumun huzuruna kastımız yoktur ve asla olmayacaktır'

11 Temmuz 2015 23:47

Bursa'da yapılması planlanan "LGBTİ Onur Yürüyüşü"nü gelen tehditler yüzünden iptal ederek basın açıklaması yapan gruba taşlı saldırıda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Dernekler Yerleşkesi'nde toplanan bir grup, pankart ve döviz açıp slogan attı.

Ardından grup adına basın açıklaması yapan Bursa Hayatın Renkleri ve Özgürlük Derneği Başkanı Eylem Saraçoğlu, yürüyüşün kasıtlı bir şekilde ramazan ayına denk getirilmediğini, uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde Haziran ayının son haftasında yapıldığını söyledi.

Dernek olarak 1. Bursa LGBTİ Onur Yürüyüşü ve ardından basın açıklaması yapmayı planladıklarını ancak kendilerine gelen tehditler yüzünden yürüyüşü iptal ettiklerini belirten Saraçoğlu, "Bizlerin ne ramazana ne toplumun huzuruna kastımız yoktur ve asla olmayacaktır. Bizler yasal düzenlemelerle, görmüş olduğumuz ayrımcılığın önlenmesini, iş ve sosyal hayatta bu ayrımcılık nedeniyle karşılaştığımız zorlukların giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Saraçoğlu'nun konuşmasına devam ettiği sırada bir şahıs yaklaşarak grubun üzerine taş attı.

Bunun üzerine grup üyeleri kaçarak dernek binasına sığınırken, taş atan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Şahıs, Şehit İsmail Özbek Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü, polis olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı ve civarda bekleyen grupları dağıttı.

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