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Spor

Bursa’da kupalar Parkur Racing'in

Yeşil Bursa Rallisi’nde Historic Ralli Şampiyonası’nda podyumun 3 basamağı da Parkur Racing’in

24 Temmuz 2017 15:46

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Bursa’da koşulan 4’üncü yarışı 42’inci Yeşil Bursa Rallisi’nde Historic Ralli Şampiyonası’nda podyumun 3 basamağı da Parkur Racing’in oldu…
 
Bonuscard ve Unifree Duty Free sponsorluğunda yarışan Parkur Racing’ten Burak Türkkan - Onur Aslan ikilisi Historic Ralli Şampiyonası’nın birincisi olurken, takımın şampiyon pilotu Engin Kap genç co-pilotu Emre Yılmaz ile ikinci, Parkur Racing’in direktörü Kerem Üstünkaya ise Özden Yılmaz ile 3’üncü basamağın sahibi oldu. 3 adet Ford Escort MK II ile mücadele eden Parkur Racing, Historic Ralli Şampiyonası’nda üstünlüğünü açık ara sürdürürken Bursa’da genel klasman birinciliğinin sahibi ise Burak Çukurova oldu…
 

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