Bursa’da kupalar Parkur Racing'in

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Bursa’da koşulan 4’üncü yarışı 42’inci Yeşil Bursa Rallisi’nde Historic Ralli Şampiyonası’nda podyumun 3 basamağı da Parkur Racing’in oldu…



Bonuscard ve Unifree Duty Free sponsorluğunda yarışan Parkur Racing’ten Burak Türkkan - Onur Aslan ikilisi Historic Ralli Şampiyonası’nın birincisi olurken, takımın şampiyon pilotu Engin Kap genç co-pilotu Emre Yılmaz ile ikinci, Parkur Racing’in direktörü Kerem Üstünkaya ise Özden Yılmaz ile 3’üncü basamağın sahibi oldu. 3 adet Ford Escort MK II ile mücadele eden Parkur Racing, Historic Ralli Şampiyonası’nda üstünlüğünü açık ara sürdürürken Bursa’da genel klasman birinciliğinin sahibi ise Burak Çukurova oldu…

