Bursa'da kuduz paniği; 2 köy karantinaya alındı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kuduz vakası görülen ova köyleri karantinaya alındı. İlçeye bağlı İsmetpaşa’da 2 büyükbaş, Ovaesemen’de 1 büyükbaş ve Karasu’da da sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi. Bütün hayvan işletmeleri karantina altına alındı.

Hayvan sahipleri ile vatandaşlar, hayvanların ağızlarından salyalar aktığını ve davranışlarının değiştiğini görünce durumu hemen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirdi. Ardından köylerde yapılan incelemelerde, bahse konu hayvanlarda kuduz hastalığı tespit edildi.

Gerekli tedbirleri alan ekipler kuduza karşı bütün hayvanları aşılarken, süt konusunda da tedbir aldı. Ancak kuduzun başka hayvan ve bölgelerde görülme ihtimaline karşı Şahinköy-Ovaesemen hattındaki bütün hayvan işletmelerinin karantina altına alındığı öğrenildi. Karantina kapsamında kontrolsüz hayvan nakli ile alım-satımı yasaklandı.

Karacabey’de yaşanan bu olay bilhassa hayvancıları tedirgin etti. Yetkililer her şeyin kontrol altında olduğunu söylerken, kuduz görülen hayvanların bu hastalığa yakalanmış başka bir hayvan tarafından ısırılmış olabileceğini belirtti. Kuduzun tilkiden bulaştığı üzerinde duruluyor.

Yetkililer, davranışlarında değişiklik olan ve ağzından salya akarak bağıran hayvanlara karşı hemen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün aranmasını istedi.