Bursa'da korkunç kaza; 1 ölü, 20 yaralı

Bursa İnegöl karayolu Gölbaşı mevkiinde bir TIR'ın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, Bursa çevre yolunda iddiaya göre yolcu almak için geri manevra yapan yolcu otobüsüne arkadan gelen TIR çarptı. Her iki aracın alev aldığı kazada hızla tahliye edilen otobüsteki yolculardan 20'si hastanelere götürüldü. Direksiyonda sıkışan TIR sürücüsü ise yanarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa- Ankara Çevreyolu Gölbaşı Mevkii’nde meydana geldi. Bursa’dan Kahramanmaraş'a giden Zafer Tok yönetimindeki 46 AK 439 plakalı yolcu otobüsüne iddiaya göre, çevre yolunda yolcu almak için geri manevra yaparken, arkadan gelen 16 HK 79 plakalı TIR çarptı. Her iki aracın yanmaya başladığı kaza sonrası, otobüsteki yolcular hızla tahliye edildi. Bir anda alev topuna dönen TIR'ın kabininde sıkışan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ise yanarak feci şekilde can verdi.

Personeliyle birlikte 23 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan 20 yolcu, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.