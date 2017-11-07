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Bursa'da korkunç cinayet: Kafası kesilmiş erkek cesedi bulundu

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

07 Kasım 2017 08:09

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde boş bir arazide bulunan ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesine rastlanan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, boğazı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış bir erkeğe ait ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, Çalı Mahallesi'nde evine gitmek üzere yürüyen bir çiftçi, Geyveli Caddesi'ne geldiği sırada boş arazide hareketsiz yatan kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, boğazının kesildiği ve vücudunun 20 yerinden bıçaklandığı da tespit edildi. 

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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