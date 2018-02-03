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Bursa'da köprüde el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 polis yaralı

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde dere üzerindeki yaya köprüsüne bırakılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 polis memuru yaralandı

03 Şubat 2018 12:52

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesinde dere üzerindeki yaya köprüsüne bırakılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi\'nde saat 08.00 sıralarında Hacivat Deresi üzerindeki yaya köprüsünde meydana geldi. Köprüye bırakılan poşet içerisindeki el yapımı patlayıcı bir anda infilak etti. Patlamada köprüden geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli bir polis memuru hafif yaralandı.  Patlamanın ardından olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlama nedeniyle köprüde küçük çaplı hasar meydana geldi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, olay yerine gelerek bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri, pattlayıcı bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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