Bursa'da komşu katliamı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'nde Hasan Küp adlı kişi, komşularına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Ali Gem, eşi Gülfer Gem ve oğulları Reva Gem yaşamını yitirdi.

Bursa Orhangazi'de Hasan Küp, aralarında husumet bulunan komşusu Ali Gem ve ailesine, iki ev arasında bulunan duvar üzerinden pompalı tüfekle ateş açtı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hasan Bozbey'in haerine göre, evlerinin bahçesinde saldırıya uğrayan Ali Gem, traktörün sürücü koltuğunda, eşi Gülfer Gem ve oğlu Reva Gem de bahçede yaşamını yitirdi.

Saldırıdan sonra kaçan Hasan Küp'ün yakalanması için geniş çaplı arama ve operasyon başlatıldı.