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Bursa'da kocasının birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde S

03 Ekim 2017 09:06

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde S.Ö., eşinin birlikte alkol aldığı arkadaşı Ş.İ.\'yi bıçakla yaraladı. 
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcali Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. 47 yaşındaki Ş.İ. ile arkadaşı 66 yaşındaki A.Ö. Santral Garaj Mahallesi\'nde bir mekanda alkol aldı. Gece saatlerinde mekandan çıkan Ş.İ., A.Ö.\'nün eşi S.Ö.\'yü arayarak kendilerine kahve yapmasını, eve geleceklerini söyledi. A.Ö., eve geldiğinde karısı S.Ö.\'yü mutfağa çekerek, \'\'Sizin Ş.İ., ile ilişkiniz varmış, bana bunu kendisi söyledi\'\' dedi. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen S.Ö., mutfaktan aldığı bıçak ile salonda oturan Ş.İ.\'yi karnından bıçakladı. Ş.İ., yaralı halde evden çıkmaya çalışan Ş.İ.\'nin kafasına da taşla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay  yerine gelen sağlık ekipleri Ş.İ.\'yi Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. S.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine, kullandığı bıçak ile teslim oldu. 

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