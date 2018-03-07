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Bursa'da keçi kurtarma operasyonu 

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, AFAD ekipleri kurtardı

07 Mart 2018 17:56

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, AFAD ekipleri kurtardı.
Orhaneli ilçesi kırsal Firoz Mahallesi’nde hayvancılık yapan Necip Bayak\'ın otlattığı keçilerden biri, 30 metre yükseklikten kayalıklara düşünce jandarmaya haber verdi. Bunu üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, halat yardımıyla kayalıklara inerek yaklaşık bir saatlik çalışmayla keçiyi kurtardı. Durumunun iyi olduğu belirtilen keçi sahibine teslim edildi.  Necip Bayrak, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. 

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