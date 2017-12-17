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Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü hüngür hüngür ağladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da aşırı alkollü minibüs sürücü, direksiyon kontrolünü yirince araç refüje daha sonra duvara çarptı

17 Aralık 2017 09:25

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da aşırı alkollü minibüs sürücü, direksiyon kontrolünü yirince araç refüje daha sonra duvara çarptı. Kaza ardından polis ve sağlık ekiplerini uğraştıran alkollü sürücü, kazanın ardından cep telefonunun çalındığı iddia ederek hüngür hüngür ağladı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. 16 S 3182 plakalı servis minibüsünü kullanan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen 23 yaşındaki S.Y., direksiyon kontrolünü yitirince araç orta rejüfe daha sonra karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpttı. Hafif yaralanan sürücü çevredekilerin yardımı ile araçtan indirildi. 
AĞLADI
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerini gören sürücü S.Y., tedavi olmamak için direndi. Ekiplere zorluk çıkartan sürücü alkol metreyi de üflemek istemedi. Aracı kullanan şoförün kaçtığını söyleyen sürücü daha sonra aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. S.Y., cep telefonunun cebinde olmadığını kendisine yardım etmek isteyen kişiler tarafından çalındığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Yere yatan S.Y., hüngür hüngür ağlayarak \'\'Cep telefonumu çaldılar ağabey\'\' diye bağırdı. S.Y., ekiplerin uzun uğraşı sonucunda tedavi olmak için Bursa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada alkol testi yapılan S.Y.\'nin 1.44 promil alkollü olduğu tespit edidi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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