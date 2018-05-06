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Bursa'da kaza: 3 ölü, 3 yaralı (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Bursa- Orhaneli yolunda, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, Büyükorhan ilçesi kırsal Durhasan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi

06 Mayıs 2018 20:00

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa- Orhaneli yolunda, otomobil ile TIR\'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, Büyükorhan ilçesi kırsal Durhasan Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan İsmail Çakır, Mustafa Koçan ve Recep Altın\'ın cenazeleri, kırsal Durhasan Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine getirilen cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

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