T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da kaybolan 2 kardeş 11 saat sonra bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan Emrecan (10) ve Metehan Sancar (6) kardeşler, arama kurtarma ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu

02 Şubat 2018 03:00

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan Emrecan (10) ve Metehan Sancar (6) kardeşler, arama kurtarma ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Merkez Nilüfer İlçesi Konaklı Köyü Mahallesindeki evlerinden sabah saat 10.00 sıralarında ayrılan Emrecan ve Metehan Sancar kardeşler bir süre eve dönmedi. Çocuklarının hayatlarından endişe eden ailele, durumu polis ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Bunun hemen üzerine harekete geçen JAK, NAK, AFAD ve BAKUT ekipleri 11 saat süren çalışmanın ardından iki kardeşi evin yakınlarındaki ormanlık alanda buldu. Sağlık durumları iyi olan kardeşler ailelerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAEmrecan 10SancarMerkez NilüferKonaklı Köyü MahallesindekiEmrecan ve Metehan Sancar kardeşlerBununNAK AFADBAKUTSağlıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24