Bursa'da kasımda günde 309 kişi işini kaybetti

Otomotiv ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin kalbi konumundaki Bursa'da, kasım ayında ortalama günde 309 kişinin işini kaybettiği bildirildi.



Bursa'da, kasım ayında işten çıkarılan işçilerin sayısı, 9 bin 283 ile yıl başından bu yana aylık bazda en yüksek seviyesine ulaşırken, bu rakam 11 aylık dönemde 47 bin 303'i buldu.



Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, ocak-kasım döneminde, Bursa'daki istihdam daralmasının birçok ilçe nüfusundan daha fazla olduğunu, işsiz kalanlar aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde rakamların 4 kat arttığını belirtti.



Kanca, kentte 11 ayda 47 bin 303 kişinin işten çıkarıldığını, bu rakamın 2007 yılının tamamında 42 bin 4 kişi olarak gerçekleştiğini anımsattı.



İşten çıkarmaların, kasım ayında ise bir önceki aya göre yüzde 61,2 oranında artarak, 9 bin 283'e çıktığını bildiren Kanca, bunun yıl başından bu yana aylık bazdaki en yüksek seviyeyi ifade ettiğini belirtti.



Eylül sonuna kadar durum



Kanca, Bursa'da, eylül ayı sonuna kadar işini kaybedenlerin sayısının günde ortalama 109 olduğunu, bu sayının ekimde 189'a, kasımda ise 309'a ulaştığını dile getirdi.



Kanca, "Kim ne derse desin 'Gören göz kılavuz istemez'. Dışarıda kalan işçilerin birçoğu işverenlerinden ihbar ve kıdem tazminatlarını alamadıkları gibi mahkeme sonuçlarını bekleyen işçilerimiz var. Bir diğer kesim, ekonomik nedenlerle işçilerin hak edişlerini 18 ay içinde ödemek istediğini işçilere ifade ediyor. İşçi gelen su, doğal gaz parasını erteletemiyor. Bankaya olan kredi borcunu, ev sahibinin kira parasını erteletemiyor. Çok dikkatli olunması ve olmamız gerekiyor. Zaman geçirilmeden bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekir. Bu konuda elini taşın altına koyması gerekenler, hükümet edenler, işverenler, ilgili kurum ve kuruluşlar sorumlulukları gereği devrede olmalıdırlar" dedi.



