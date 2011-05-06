-BURSA'DA ''KARTAL'' ÖNLEMİ BURSA (A.A) - 06.05.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, yarın yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili güvenlik tedbirlerinin, istihbarat, MOBESE ve çevik kuvvet ekipleriyle alındığını bildirdi. Harput, yarın akşam Bursa Atatürk Stadı'nda yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçına ilişkin güvenlik tedbirleri ve ''siyah-beyazlı taraftarların maça alınması kararı'' konusunda soruları yanıtladı. Bir süredir Bursapor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlara ''rakip seyirci giremez'' ambargosu nedeniyle taraftarların maçları izlemekten mahrum bırakıldığını belirten Harput, ''Hukukta bir prensip vardır, suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi. Birinin işlediği suçtan dolayı başkasının suçlanması, mahkum edilmesi hiçbir adalet hiçbir hukukla bağdaşmaz'' dedi. Müsabakalarda zaman zaman kendini bilmeyen birtakım insanların yanlışları bulunduğunu, bunlara yönelik de bazı cezaların uygulandığını ifade eden Harput, ancak artık iki kulüp taraftarlarının rakip sahaya gitmelerini engellemenin kabul edilemeyeceğini anlattı. -GÜVENLİK TEDBİRLERİ- Polisin, Bursa ili hudutlarından itibaren maç öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde her türlü güvenlik tedbirini aldığını dile getiren Harput, ''Maç ile ilgili güvenlik tedbirleri, istihbarat ekipleri, MOBESE ekipleri ve normal çevik kuvvet ekipleriyle alınmıştır, alınıyor'' bilgisini verdi. Şahabettin Harput, bu tür kararların uygulanmasında polisiye tedbirlerin en son planda yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Asıl bu kararı uygulayacak olan Bursaspor taraftarı ve Bursalılar. Bursasporlu taraftarların, takımları için böylesine önemli bir maçta Bursa'ya yakışan bir duruş sergileyeceğine inanıyoruz. Bunun örneğini Türkiye-Ermenistan maçında gördük. O zaman da büyük ajitasyon vardı, 'Maç Bursa'da oynanırsa olay olur' diye. Bursalılar onurlu bir duruş sergilediler ve Türkiye-Ermenistan maçında dünyaya barış mesajlarını yaydılar.'' Olay yaşanmaması konusunda medyaya da büyük görev düştüğünü vurgulayan Harput, yapılacak haberlerin ''artık bu işin sonlandırılması yönünde olması'' gerektiğinin altını çizdi. Harput, ''İki kulübün taraftar gruplarının temsilcileriyle iletişim kuruldu mu?'' sorusuna, ''Biz hem Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören hem de Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile sürekli temas halindeyiz. Onlar da kendi taraftarlarına karşı kararın uygulanması noktasında büyük duyarlılık gösteriyorlar. Ayrıca Bursasporlu taraftarlarla da temas halindeyiz. Genel anlamda herkes bu duruma sıcak bakıyor ve memnuniyetle karşılıyor. Bu duruma olumsuz bakmak isteyen insanlar da olabilir ki ona karşı da polis var'' yanıtını verdi. Vali Harput, polisiye tedbirlerden çok insanlara ''Bursa'da olay çıkmaması lazım'' bilincinin yerleştirilmesi gerektiğini, bu anlamda kamuoyunun ''psikolojik açıdan hazırlanmasının'' şart olduğunu, bu anlamda da en büyük görevin medyaya düştüğünü bildirdi. ''Maç öncesi, olay çıkarması muhtemel taraftarların gözetim altına, göz hapsine alınması gibi bir tedbir düşünülüyor mu? Çevre illerden takviye güvenlik mensubu istendi mi?'' sorusunu ise Harput, ''Kimlerin olay çıkaracağı belli. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Ancak bu durum teknik bir konu ve polisin işi. Destek ekip istemeye ihtiyaç yok. Sonuçta savaş yapmayacağız burada'' diye yanıtladı. -TARAFTARLAR ARASINDAKİ GERGİNLİK- Beşiktaş taraftarları Süper Lig'de en son 2003-2004 sezonunun 19. haftasında Bursa'daki maçı izleyebilmiş, bu maçı da Beşiktaş 58. dakikada Tümer'in attığı golle 1-0 kazanmıştı. Bursaspor, aynı sezon küme düşmüş ve 2 sezon Bank Asya Birinci Lig'de mücadele etmişti. Bu süreçte Bursasporlu taraftarlar, küme düşmelerinin sorumlusu olarak Beşiktaş'ı görmüştü. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik çerçevesinde, Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana Beşiktaş taraftarları Bursa'daki maçlara alınmamıştı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi olaylar çıkmış, 4 Bursaspor taraftarı yaralanmıştı. Vali Harput, İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz ve Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile 3 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ''Beşiktaş taraftarlarının, takımlarının Bursa'da oynayacağı maçı izlemelerine yönelik yasağı kaldırma kararı aldık'' açıklamasını yapmıştı.