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Bursa'da kar maskeli cinayetin zanlıları tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde silahlı saldırıda yaşamını yitiren 34 yaşındaki Mehmet Öztürk'ün katil zanlısı olarak aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı

23 Eylül 2017 00:38

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Mudanya İlçesi\'nde silahlı saldırıda yaşamını yitiren 34 yaşındaki Mehmet Öztürk\'ün katil zanlısı olarak aranan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.
Olay, geçen pazar günü sabah saatlerinde Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Unlu mamüller üreten bir işyerine gelen kar maskeli kişi, kapıdan, işletme sahibi Mehmet Öztürk\'e silahla iki el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Mehmet Öztürk, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 70 güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkılarak, o gün caddeden geçen 910 otomobili inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin H.S.,(40) ile İ.Ç.,(32) olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi\'nde gözaltına alındı. 
ANTİKA EŞYA SATIŞI NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR
Daha önce Mehmet Öztürk ile antika eşya satışı nedeniyle tartıştığı belirlenen H.S.\'nin, olay günü arkadaşı İ.Ç.\'yi de yanına alarak maktülün işyerine gittikleri belirlendi. İ.Ç.\'nin kar maskesi takıp, Mehmet Öztürk\'ü öldürdüğü tespit edildi. 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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