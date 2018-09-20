Bursa'da kamyonet çalan 2 kişi, Yalova'da yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da park halindeki kamyoneti çalan 2 kişi, plaka tanıma sistemi sayesinde Yalova\'da yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine kondu.

Merkez Osmangazi ilçesinde iki gün önce park halindeki kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, plaka tanıma sistemiyle kamyonetin Yalova\'da olduğunu saptadı. Araç, yeri belirlendikten sonra operasyon düzenlendi. Kamyonetteki Z.T. (20) ve S.D. (23) gözaltına alındı.

Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheliler, Bursa\'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.T. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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