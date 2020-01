Bursa'da kadınlardan çocuk evliliği ve şiddet protestosu

BURSA, (DHA)- BURSA\'da merkez Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi\'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde düzenlediği yürüyüşte kadınlar, şiddete ve çocuk yaşta evliliklere tepkilerini dile getirdi.

Merkez Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde yürüyüş düzenledi. FSM Bulvarı\'ndaki Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde \'Çocuk yaşta evliliğe, emek sömürüsüne, adaletsizliğe, müftülük yasasına, şiddete itirazımız var\' yazılı dövizlerle yürüdü. Yürüyüşe Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi\'nin kadın üyeleri ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu katıldı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da kısa süre kadınların yanına gelerek onlara destek verdi. Sloganlar atan kadınlar, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı\'nda son bulan yürüyüşün ardından, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış, kadınlar adına yaptığı konuşmasında, “Bugün, demokrasi ve özgürlük savunucusu üç kız kardeşin onurlu mücadelelerini anma ve kadına yönelik yapılan her tür şiddetle mücadele etme günüdür\" dedi.

Kadınların ve LGBTİ\'lerin öldürüldüğü, çocuk evliliklerin, istismarın ve şiddetin boyutunun her geçen gün arttığına dikkat çeken Kayış, çeşitli yasa ve yasa tasarılarıyla kadını ikincilleştiren ve kadına yönelik şiddeti göz ardı eden sistemin, toplumsal yaşantıda da her türlü tacizin ve tecavüzün önünü açtığını ifade etti.

MÜFTÜLÜK NİKAHINA İTİRAZ

Geçen ekim ayı içinde erkeklerin 31 kadını öldürüp, 13 kadına tecavüz ettiğini, 17 kadını taciz ettiğini, 28 kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen Cevriye Coşkun Kayış, müftülük nikahını da kabul etmediklerini belirtti. Diyanet İşleri\'ne bağlı kurumlarda camilerdeki vaaz ve hutbelerde kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet, baskı, ayrımcılık konularının dile getirilmesini istediklerini kaydeden Kayış, kadınlar öldürülmeyinceye, çocukların gözünden bir damla yaş süzülmeyinceye, trans, biseksüel, lezbiyen kadınlar ayrımcılığa uğramayıncaya, tüm mülteci kadınların yurdu dünya oluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini, erkek şiddetine karşı susmadıklarını ve itaat etmeyeceklerini dile getirdi. Polisin geniş önlem aldığı yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.

