Bursa'da kadın cinayeti; 5 ay önce aracını kurşunladı, tutuklandı, tahliye olduktan sonra öldürdü!

Bursa’da, 54 yaşındaki Ramazan Yıldız, 5 ay önce aracını kurşunladığı 43 yaşındaki Behiye Güçlü’yü otomobilinde tabancayla öldürüp intihar etti. Yıldız, Güçlü'nün aracını kurşunladığı için tutuklanmıştı. Tahliyesinden bir kaç gün sonra yine silahlı saldırı düzenleyen Yıldız, Güçlü'yü öldürdü.

DHA’nın haberine göre olay, bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Gündoğdu Köyü’nde meydana geldi. Ramazan Yıldız, daha önce de aracını kurşunladığı ve nedenle ceza alıp bir süre cezaevinde kaldığı Behiye Güçlü’yü otomobilin içersinde tabanca ile bir el ateş ederek öldürdü. Daha sonra yakındaki barakaya giden Yıldız, tabancayı bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Behiye Güçlü ve Ramazan Yıldız’ın cesetleriyle karşılaştı. Jandarmanın çevrede yaptığı incelemede, senet ve kalem bulundu.

Eski bir milletvekilinin boşandığı eşi olduğu öğrenilen Güçlü ve Yıldız’ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Daha önce de aracını kurşunlamıştı



Ramazan Yıldız, geçtiğimiz 25 Aralık tarihinde Behiye Güçlü’yü kullandığı aracı ile giderken kurşun yağmuruna tutmuştu. Mermiler araca isabet ederken, Güçlü, olaydan yara almadan kurtulmuştu. Kaçan Yıldız ise polis tarafından olayda kullandığı tabanca ile yakalanmış, çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Jandarma, geçtiğimiz günlerde tahliye olan ve iki kez evlilik yapan Ramazan Yıldız ile Behiye Güçlü arasındaki gönül ilişkisi ve alacak-verecek meselesi olup olmadığını arıştırıyor.