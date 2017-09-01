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Bursa'da kaçan boğa kahveye daldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) - BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde, kaçan kurbanlık boğa, kahveye girdi

01 Eylül 2017 15:57

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) - BURSA\'nın merkez Yıldırım İlçesi\'nde, kaçan kurbanlık boğa, kahveye girdi. Boğa, kahveden güçlükle çıkarıldı. 
Olay Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi\'nde meydana geldi. Kurban pazarından eve getirilirken kaçan boğa kahveyi daldı. O sırada kahvede oyun oynayanlar panik içinde kaçıştı. Çevrede toplananlar boğayı çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. Güçlükle kahveden çıkarılan boğa sahibi tarafından götürülürken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

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