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BURSA'DA KAÇAK MİKROORGANİZMA OPERASYONU BURSA (A.A)

04 Nisan 2011 17:17

-BURSA'DA KAÇAK MİKROORGANİZMA OPERASYONU BURSA (A.A) - 04.04.2011 - Bursa Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan ve 9 adet tanka yerleştirilen 45 bin 550 kilogram mikroorganizma türü maddeye el koydu Alınan bilgiye göre, Bursa Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ruhsat ve iznine sahip olmayan mikroorganizma ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.  Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren M.Y'ye ait Hayvancılık Çevre ve Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine baskın düzenleyen güvenlik güçleri, yurda kaçak yollarla sokulan ve tahmini değeri bir milyon 200 bin lira olan 9 adet tanka yerleştirilmiş 45 bin 550 kilo mikroorganizma türü maddeye el konuldu. Bursa Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde ifadesi alınan M.Y, adliyeye sevk edildi. Mikroorganizmaların atık su arıtma tesislerinde kullandığı belirtildi.

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