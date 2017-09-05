Bursa'da kaçak 2 villa yıkıldı

BURSA, (DHA)- BURSA\'da Osmangazi Belediyesi, tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2ivillayı yıktı.

Bursa’nın en önemli sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gökçeören Mahallesi’nde 2 villayı yıktı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri tarafından tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenip hakkında yıkım kararı alınan villalar, iş makineleri ile bugün yıkılarak yerle bir edildi. Jandarma ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yapılan yıkımlarda bir olumsuzluk olmadı. Belediye yetkilileri, halkı ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.

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