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Bursa'da jandarmadan huzur operasyonu

BURSA, (DHA) - BURSA'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda, 2 bin 864 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

27 Şubat 2018 17:03

BURSA, (DHA) - BURSA\'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda, 2 bin 864 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Çeşitli suçlardan emniyette arama kaydı bulunan 37 kişi, gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte olası terör ile asayiş olaylarına yönelik tedbir ve daha önce işlenen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, 2 bin 864 kişinin kimlik kontrolü ile 2 bin 316 aracın plaka sorgulaması yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan emniyette arama kaydı bulunan 37 kişi, gözaltına alındı. Operasyonlarda 26 sürücüye ceza yazılırken, 20 araç da trafikten men edildi.

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