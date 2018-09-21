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Bursa'da izinsiz kazıya 11 gözaltı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı

21 Eylül 2018 14:48

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. 
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 kişilik bir grubun  kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtıp izinsiz kazı yaptıkları ve vatandaşlardan para aldıklarını belirledi. Harekete geçen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4\'ünün ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 dedektör ve tarama cihazı, 1 tablet, 2 sikke, 8 kil ve kiremit obje, 1 bakır cezve, define haritası ve define çubukları, kazmalar, kürek, manivela, murç ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından \'izinsiz kazı yapmak\', \'uyuşturucu kullanmak\' ve  \'Ünvan gaspı\' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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