Bursa'da IŞİD operasyonunda 12 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin örgütün propagandasını yaptığı ve örgüte eleman topladığı öğrenildi.

Ayrıca zanlılar, adliye çıkışı görüntü çeken basın mensuplarına, 'Çekin, çekin. Allah'ta sizi çekiyor' dedi.