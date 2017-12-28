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Bursa'da IŞİD operasyonu; 38 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

28 Aralık 2017 11:23

Bursa'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda aralarında Suriye vatandaşlarının da olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ilçelerinde IŞİD üyesi olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet güçleri önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri söz konusu evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

Ekipler, 17'si Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir apartmanın alt alta iki dairesinde, 21'i ise bu ilçe ile Yıldırım ve İnegöl'deki diğer adreslerde olmak üzere 38 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde arama yapıldı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

 

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