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Bursa’da IŞİD operasyonu; 12 kişi gözaltı

Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek

24 Mayıs 2016 23:45

Bursa’da radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından takibi yapılan terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Eşzamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'deki IŞİD üyeleriyle iletişim içerisinde olduklarını ifade eden yetkililer, gözaltı sayısının artabileceğini açıkladı.

Şüphelilerin, ifadeleri alındıktan sonra 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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