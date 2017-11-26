Bursa’da iş makinesinden hortumla motorin çalan 4 şüpheli yakalandı

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde bir inşaat alanındaki iş makinesinin deposundan hortumla çektikleri motorini bidonlara doldurmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesi Taşpınar mahallesindeki bir inşaat alanında şüpheli araç bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri 1\'i kadın 4 şüpheliyi inşaat alanındaki bir iş makinesinin kapağını kırarak açtıkları deposundan motorin alarken yakaladı. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.A. tutuklandı, 1\'i kadın 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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