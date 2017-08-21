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Bursa'da iş adamlarını sahte çekle dolandıran 4 kişi yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, ürün siparişi karşılığında işadamlarına sahte çek vererek toplam 500 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, polis tarafından yakalandı

21 Ağustos 2017 19:15

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, ürün siparişi karşılığında işadamlarına sahte çek vererek toplam 500 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, polis tarafından yakalandı.
Bursa\'daki iş adamlarını arayarak yüklü miktarda ürün siparişi veren M.T., A.Ö., S.B. ve İ.D., ürün karşılığında iş adamlarına kargoyla çek gönderdi. Bankada çekleri sorduran iş adamı E.K. ve M.U., çeklerin karşılıksız olmadığının söylenmesi üzerine siparişleri hazırladı. Taşıma kargosunu arayarak ürünlerin alınmasını isteyen M.T., A.Ö., S.B. ve İ.D., İzmir\'de ürünleri başka bir araca aktardı. İşadamı E.K. ve M.U., çeklerin \'ikiz çek\' olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.  Ekipler, bir sonraki siparişte işadamlarıyla görüşerek bu kişilerin ürünleri İzmir\'de başka bir araca aktardığı sırada operasyon düzenledi. Operasyonda, M.T., A.Ö., S.B. ve İ.D. gözaltına alındı. Yapılan incelemede işadamlarının 500 bin lira dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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