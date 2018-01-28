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Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 27 yaralı (2)

KAZADA ÖLENLERDEN 2 SURİYELİ İŞÇİ Yenişehir- İznik karayolu 3'üncü kilometredeki kavşakta, Osman Dinçlik (60) idaresindeki seyahat firması ait 16 S 6820 plakalı yolcu servis minibüsü ile bir fabrikaya Suriyeli işçileri taşıyan Hasan Karamürsel (32) idares

28 Ocak 2018 17:35

KAZADA ÖLENLERDEN 2 SURİYELİ İŞÇİ
Yenişehir- İznik karayolu 3\'üncü kilometredeki kavşakta, Osman Dinçlik (60) idaresindeki seyahat firması ait 16 S 6820 plakalı yolcu servis minibüsü ile bir fabrikaya Suriyeli işçileri taşıyan Hasan Karamürsel (32) idaresindeki 10 ZT 895 plakalı servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Yolcu servis minibüsündeki yolculardan Bingül Şemaki (81) ile işçi servisinde bulunanlardan Suriyeli işçi Halid Elahmad ve üzerinden kimlik çıkmayan bir diğer Suriyeli işçi Adle Ubeyd yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Bingül Şemaki\'nin 70\'li yıllarda Yenişehir ilçesinde belediye başkanlığı yapan merhum Vedat Cemil Şemaki\'nin eşi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 27 kişinin tedavileri Yenişehir, İznik ve Bursa merkezdeki çeşitli hastanelerde sürüyor. 
\'TRAFİK IŞIKLARI YANMIYORDU\' İDDİASI
Bu arada, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın meydana geldiği kavşakta, kaza sırasında trafik ışıklarının yanmadığı öne sürüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa),(DHA) 
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