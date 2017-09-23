Bursa'da iki polise silahlı saldırı

Bursa'da çok sayıda hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli, önce kendisini durdurmak isteyen jandarmaya ateş açtı, ardından da polis ekipleriyle çatıştı. Pompalı tüfekle 2 polisi yaralayan Örekli ormanlık alana kaçarken, yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı. Burak Örekli'yi yakalamak için polis ve jandarma özel harekat ekipleri operasyon başlattı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekil, yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis hafif yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçtı. Burak Örekli'nin yanındaki ismi açıklanmayan arkadaşları ise gözaltına alındı.

300 güvenlik görevlisi ormanda arama yapıyor

Olayın ardından bölgeye, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen yaklaşık 300 güvenlik görevlisi, Burak Örekli'yi yakalamak için ormanlık alanda operasyon başlattı.