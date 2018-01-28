T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da iki kişi çatıştı; silah seslerine dışarı çıkan kadın vuruldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da gece yarısı, kavga sırasında ateşlenen silah seslerini duyarak sokağa çıkan Senem Yelegen (43), göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı

28 Ocak 2018 13:53

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da gece yarısı, kavga sırasında ateşlenen silah seslerini duyarak sokağa çıkan Senem Yelegen (43), göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 345. Sokak\'ta meydana geldi. Bayram T. ile Ferdi K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferdi K., tabancayla Bayram T.\'ye ateş etti. Bayram T. ise av tüfeğiyle karşılık verdi. Bu sırada silah seslerini duyarak sokağa çıkan Senem Yelegen, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yelegen\'in yaralandığını gören Ferdi K. ve Bayram T. kaçtı. Senem Yelegen, yakınları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yelegen\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, Ferdi K. ile Bayram T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA BURSASenem YelegenOlaymerkez YıldırımHacivat MahallesiSokakBayramFerdiKavgaBuYelegengöğsüneYelegenBursa YüksekEğitimAraştırma HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24