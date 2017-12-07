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Bursa'da iki kardeşin evleri alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesinde, Seyit Aytekin'in evinde çıkan yangın bitişikteki kardeşi Muhsin Aytekin'in evine de sıçradı

07 Aralık 2017 15:08

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesinde, Seyit Aytekin\'in evinde çıkan yangın bitişikteki kardeşi Muhsin Aytekin\'in evine de sıçradı. İki katlı evlerde bulunananlar tahliye edilirken, evlerden biri kullanılamaz hale geldi, diğeri ise zarar gördü.   
Kestel’in Kozluören Mahallesi\'ndeki Seyit Aytekin’e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri evden dışarıya zorlukla çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler evi tamamen sardı. Yangın, bitişikteki Seyit Aytekin’in kardeşi Muhsin Aytekin’in evine de sıçradı. Yangına İnegöl ve Kestel itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yoğun çabalar sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında Seyit Aytekin’e ait ev tamamen yanarken, kardeşi Muhsin Aytekin’in evi ise zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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