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Bursa'da huzur operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da 200 polisin katılımıyla yapılan 'Huzur' operasyonunda aranan 9 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2017 03:19

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da 200 polisin katılımıyla yapılan \'Huzur\' operasyonunda aranan 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden toplam 200 polisin katılımıyla merkez Yıldırım İlçesi\'nde huzur operasyonu düzenlendi. Kurulan kontrol noktasında durdurulan araçlar arandı, sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı, umuma açık işyerleri denetlendi. 400 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 9 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 3 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 7 mermi, 2 pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil terk edilmiş halinde bulundu. 6 Araca toplam 1025 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç da trafikten men edildi.
Bir işyerinde \'Slot\' diye tabir edilen elektronik kumar makinesi ele geçirilirken, bununla ilgili 1 kişiye ilgili kanun maddesi gereği adli işlem yapıldı.

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