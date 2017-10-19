Bursa'da hızlı tren inşaatında göçük: 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün kolonlara iskele kurulumu sırasında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 17.20 sıralarında, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğü taşıyan kolonlardan birine iskele kurulumu sırasında çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iskelenin altında kalan bir işçi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göğsüne demir isabet eden yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkii Barbaros Mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği haberlerine yer verilmektedir. Haberlerde yer aldığı gibi teşekkülümüz tarafından yürütülmekte olan Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi çalışmaları sırasında göçük olayı meydana gelmemiştir. Sadece söz konusu projenin Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi Bursa-Yenişehir altyapı inşaatı kapsamında yapımı devam eden km 60+325 Demirtaş mevkiindeki viyadük 4 inşası sırasında yüklenici firmaya ait bir işçimiz yaklaşık 5 metre yükseklikteki iş iskelesinden düşerek hafif şekilde yaralanarak hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi yoktur” denildi.