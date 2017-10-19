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Bursa'da hızlı tren hattı inşaatında iskele çöktü: 1 yaralı (2)

YARALININ DURUMU İYİ Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün yapımı sırasında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 37 yaşındaki Osman Demrci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

19 Ekim 2017 21:59

YARALININ DURUMU İYİ
Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün yapımı sırasında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 37 yaşındaki Osman Demrci\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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YARALININ DURUMUOsmangaziOsman Demrci

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