Bursa’da HDP gösterisine polis müdahalesi; 6 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, HDP Eş Genel Başkanları ile milletvekillerinin tutuklanmalarını protesto etmek istek için gösteri yapmaya çalışan gruba polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde yaklaşık 150 kişilik HDP’li grup, eş başkanlar ile bazı milletvekillerinin tutuklanmalarını protesto etmek için yürüyüş ve gösteri yapmak istedi. Ara sokaklarda buluşan grup, sloganlar atarak pazar alanına yürüyüşe geçti. Bu sırada polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğunu ve yürüyüşü sonlandırmalarını istedi. Gruptakiler uyarılara rağmen yürüyüşüne devam etti.

Tazyikli su ve biber gazı

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taş atan göstericilere TOMA’dan tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Bir göstericinin çıktığı apartmanın çatısında çevik kuvvet ekiplerinin üzerine tuğla ve mermer fırlattığı belirtildi. 1 çevik kuvvet personeli bacağından yaralandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, zırhlı araçlarla sokak aralarına girerek göstericiler tarafından kurulan barikatları yıkarak, kapatılan yolları açtı. Ayrıca boş arazi ve kullanılmayan binalar içerisinde projektörler ile arama-tarama yapıldı. Müdahale sırasında polis ekiplerine taş attığı ifade edilen 6 gösterici gözaltına alındı. Polis ekiplerinin bölgedeki önlemleri devam ediyor.