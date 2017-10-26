T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da hattı sayesinde 10 zehir taciri yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKO-TEM WhatsApp ihbar hattı sayesinde 10 zehir tacirini yakaladı

26 Ekim 2017 16:46

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKO-TEM WhatsApp ihbar hattı sayesinde 10 zehir tacirini yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla kurulan NARKO-TEM WhatsApp ihbar hattına gelen ihbarları değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 8 farklı operasyonda toplam 10 kişiyi göz altına aldı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik kannobinoid, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8\'i hakkında kullanmak amacıyla  uyuşturucu  madde   bulundurmaktan işlem yapılırken, 2 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüNARKOTEM WhatsAppBursaEmniyet Müdürü Osman AkNARKOTEM WhatsApp ihbarNarkotik Suçlarla MücadeleYakalananGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24