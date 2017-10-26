Bursa'da hattı sayesinde 10 zehir taciri yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKO-TEM WhatsApp ihbar hattı sayesinde 10 zehir tacirini yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla kurulan NARKO-TEM WhatsApp ihbar hattına gelen ihbarları değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 8 farklı operasyonda toplam 10 kişiyi göz altına aldı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik kannobinoid, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8\'i hakkında kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, 2 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI