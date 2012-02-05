-Bursa'da hastanede yangın BURSA (A.A) - 05.02.2012 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Arşiv Odası'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gece saatlerinde hastanenin bodrum katında arşiv odası olarak kullanılan odada çıkan yangına, önce hastane personeli müdahale etti. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin de yardımıyla yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir tahliye yapılmazken, bölgeye tedbir amaçlı çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.