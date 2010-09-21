T24 LogoT24 Logo
Gündem

BURSA'DA HASTANE YANGINI BURSA (A.A)

21 Eylül 2010 11:51

-BURSA'DA HASTANE YANGINI BURSA (A.A) - 21.09.2010 - Bursa'daki Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin bodrum katındaki elektrik panosunda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastanenin bodrum katında bulunan 10 elektrik panosundan birinde, yaşanan arıza sonucu saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine hastalar, sağlık görevlileri ve refakatçiler tarafından tahliye edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta, ambulanslarla Şevket Yılmaz Hastanesi ve Muradiye Hastanesine sevk edilirken, cihaza ihtiyaç duyan bir hasta da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinden sonra hastane girişinde bekleyen diğer hastalar, tekrar kaldıkları bölümlere çıkarıldı. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin merkezi ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğu alanda, 7 Şubat günü saat 06.00 sıralarında, klima santralinin içindeki filtrelerin tutuşması sonucu yangın çıkmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24