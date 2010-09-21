-BURSA'DA HASTANE YANGINI BURSA (A.A) - 21.09.2010 - Bursa'daki Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin bodrum katındaki elektrik panosunda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastanenin bodrum katında bulunan 10 elektrik panosundan birinde, yaşanan arıza sonucu saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine hastalar, sağlık görevlileri ve refakatçiler tarafından tahliye edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta, ambulanslarla Şevket Yılmaz Hastanesi ve Muradiye Hastanesine sevk edilirken, cihaza ihtiyaç duyan bir hasta da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinden sonra hastane girişinde bekleyen diğer hastalar, tekrar kaldıkları bölümlere çıkarıldı. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin merkezi ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğu alanda, 7 Şubat günü saat 06.00 sıralarında, klima santralinin içindeki filtrelerin tutuşması sonucu yangın çıkmıştı.