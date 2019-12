Bursa'da Grizu Patlaması

T24

Maden ocağından fotoğraflar için TIKLAYIN

Patlamada göçük altında kalan işçilerin isimleri şöyle:





Gaz nedeniyle temkinli hareket ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak, maden ocağında çok büyük bir patlama olmadığını ancak güçlendirme sisteminin çökmesi nedeniyle ve cesetlere ulaşmakta zorluk yaşadıklarını söyledi. Grizu patlamasının gerçekleştiği maden ocağının denetlendiğini ve bu denetlemelerden yüksek puan aldığını belirten Bakan Dinçer, soruşma açıldıktan sonra patlamanın neden meydana geldiği gibi soruların netlik kazanacağını söyledi.Patlamanın gerçekleştiği maden ocağında kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Hamza Göktürk, göçük altından 9 işçinin cesedine ulaşıldığını söyledi. Konuşmakta güçlük çeken Göktürk, dinamitlerin patlamanın şiddetini tetiklemiş olabileceğini belirtti. Göçük altında kalan işçilerin yakın arkadaşı olduğunu anlatan işçi, patlamanın etkisiyle cesetlerin yandığını ve teşhiste güçlük çektiklerini söyledi.Patlanın ardından olay yerine giden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Abdullah Özer, göçük altında kalan 19 maden işçisinin hayatını kaybettiğini ve cesetlerin göçükten çıkarılmaya çalışıldığını söylemişti.Ali Kazan, Ertuğrul Demiray, Emirali Turan, Murat Aydın, Ramazan Baştepe, Seyit Ali Akdoğan, İzzet Kaşoğlu, Erol İkiz, Mehmet Akkuş, Mehmet Kuşoğlu, Yusuf Karaca, Murat Hanay ve İmralı Yiğen...Bursa Valisi Şehabettin Harput: "220 metre derinlikte bir ocak. Balıkesir'den teknik ekipler ve maden kurtarma ekipleri olay yerinde. Her türlü yardım ekibi mevcut.

Olay yerine parça parça müdahele edilmeye çalışılıyor ama... Gaz var ve temkinli hareket ediliyor. İnşallah hepimizi sevindirecek sonuç alırız.



Küçük bir işletme



Küçük bir işletmeden bahsediyoruz ve bu nedenle müdahale edebilecek profesyonel ekipler yok. Bu konu ayrı olarak değerlendirilecektir. Yaralılar konusunda henüz bir bilgi alamadık."











Köy muhtarı Güneş



Devecikonağı Köyü Muhatarı Muhtar Fikret Güneş gelişmeleri aktardı.



Güneş şöyle konuştu: "Saat 20.00 - 20.30 arasında grizu patlaması oluyor. Bacada bulunan 17 arkadaşı ile göçüğün önünde yer alan 2 arkadaş kaçıyorlar. Göçük ve yanma olan arka tarafta 15 arkadaşımız kalıyor ve şu an bu kişileri kurtarma çalışmaları sürüyor.



Patlama sonrası kömürde yanma olayı olduğu için, oraya girilmesi ve çalışılması zor. Hala da işçilere ulaşılamadı. Hastaneye kaldırılanlar ise, patlama sonrası kurtarmak için oraya giren ve kömür yanması nedeniyle zehirlenen kişiler. Burada ilk kez grizu patlaması oluyor. Ufak tefek göçükler oluyordu ama...



Burada herkes tek vücut olmuş durumda ve çalışmalar sürüyor. Sürekli ekipleri geliyor ve çalışmalar yapılıyor. Bazı işçişlerin aileleri de burada..."



Belediye Başkanı



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Saat 20.00 sularında, maden ocağında 220 metre derinlikte metan gazı patlaması meydana geldi. Şu an olay yerindeyiz. 6 kişiye ulaşıldı ve hastaneye yollandı.



15-16 kişinin mahsur kaldığını tahmin ediyoruz. Şu an içeriye hava veriliyor. Can kaybı omaması sevindirici ve böyle devam etmesini umuyoruz.



Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devlet Hastanesi'nden ekipler, ambulanslar, jandarma hepsi burada..." şeklinde konuştu.



Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Devecikonağı Köyü Muhtarı Muhtar Fikret Güneş şöyle konuştu: "Saat 20.00 - 20.30 arasında grizu patlaması oluyor. Bacada bulunan 17 arkadaşı ile göçüğün önünde yer alan 2 arkadaş kaçıyorlar. Göçük ve yanma olan arka tarafta 15 arkadaşımız kalıyor ve şu an bu kişileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Patlama sonrası kömürde yanma olayı olduğu için, oraya girilmesi ve çalışılması zor. Hala da işçilere ulaşılamadı. Hastaneye kaldırılanlar ise, patlama sonrası kurtarmak için oraya giren ve kömür yanması nedeniyle zehirlenen kişiler. Burada ilk kez grizu patlaması oluyor. Ufak tefek göçükler oluyordu ama...

Burada herkes tek vücut olmuş durumda ve çalışmalar sürüyor. Sürekli ekipler geliyor ve çalışmalar yapılıyor. Bazı işçişlerin aileleri de burada..."



Belediye Başkanı



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Saat 20.00 sularında, maden ocağında 220 metre derinlikte metan gazı patlaması meydana geldi. Şu an olay yerindeyiz. 6 kişiye ulaşıldı ve hastaneye yollandı" dedi.



15-16 kişinin mahsur kaldığını tahmin ediyoruz. Şu an içeriye hava veriliyor. Can kaybı omaması sevindirici ve böyle devam etmesini umuyoruz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devlet Hastanesi'nden ekipler, ambulanslar, jandarma hepsi burada..." şeklinde konuştu.