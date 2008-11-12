Bursa’da gözaltında şüpheli ölüm

Bursa’da bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, nezarethanede fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, zanlının polisten kaçarken çatıdan düştüğünü ve Adli Tıp muayenesinden sonra nezarethaneye götürüldüğünü açıkladı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Acemler semtindeki nezarethanesinde gözaltında tutulan 25 yaşındaki Serkan Çedik fenalaşınca, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başında kanama ve kırık olduğu belirlenen Çedik, hayatını kaybetti.



Bursa Emniyet Müdürü Tahsin Demir, iki gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlının, polisten kaçmaya çalışırken çatıdan düştüğünü, Adli Tıp Kurumu’nda muayene edildikten sonra nezarethaneye götürüldüğünü söyledi.



Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, düştüğü yerden kaldırılan ve yüzünde sıyrıklar oluştuğu bildirilen Çedik, önce Adli Tıp Kurumu doktoruna götürüldü. Doktorun “düşmeden dolayı yüzünde ekimoz oluştuğuna” ilişkin rapor verdiği zanlı, gerekli müdahalenin ardından Emniyet Müdürlüğünün Acemler semtindeki binasına götürülerek nezarethaneye konuldu.



Uyuşturucu satmak ve hırsızlık suçlarından sabıkalı gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Serkan Çedik’in yakınları olaydan, polis ve Adli Tıp yetkililerini sorumlu tutuyor.

