T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa’da gözaltında şüpheli ölüm

Bursa’da bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, nezarethanede fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü.

12 Kasım 2008 02:00

Bursa’da bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, nezarethanede fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, zanlının polisten kaçarken çatıdan düştüğünü ve Adli Tıp muayenesinden sonra nezarethaneye götürüldüğünü açıkladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Acemler semtindeki nezarethanesinde gözaltında tutulan 25 yaşındaki Serkan Çedik fenalaşınca, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başında kanama ve kırık olduğu belirlenen Çedik, hayatını kaybetti.

Bursa Emniyet Müdürü Tahsin Demir, iki gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlının, polisten kaçmaya çalışırken çatıdan düştüğünü, Adli Tıp Kurumu’nda muayene edildikten sonra nezarethaneye götürüldüğünü söyledi.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, düştüğü yerden kaldırılan ve yüzünde sıyrıklar oluştuğu bildirilen Çedik, önce Adli Tıp Kurumu doktoruna götürüldü. Doktorun “düşmeden dolayı yüzünde ekimoz oluştuğuna” ilişkin rapor verdiği zanlı, gerekli müdahalenin ardından Emniyet Müdürlüğünün Acemler semtindeki binasına götürülerek nezarethaneye konuldu.

Uyuşturucu satmak ve hırsızlık suçlarından sabıkalı gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Serkan Çedik’in yakınları olaydan, polis ve Adli Tıp yetkililerini sorumlu tutuyor.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24