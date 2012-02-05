-Bursa'da gol yok BURSA (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Orduspor maçı 0-0 sona erdi. 67. dakikada Bursaspor'un kazandığı serbest atışı Batalla kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 20 metreden direkt kaleye gönderdiği top, kaleci Fevzi'de kaldı. 71. dakikada Bursaspor atağında, Batalla'nın ceza alanı önünden yerden sert şutunda top yandan auta gitti. 78. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan hareketlenen Sestak topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Turgay'un vuramadığı topa arkadan Ozan yetişti. Bu oyuncu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda topa kötü vurunca, pozisyon autla sonuçlandı. 83. dakikada Orduspor atağında orta alandan pasla ceza sahasına giren Stancu'nun yerden vuruşunda top kaleci Carson'da kaldı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Barış Şimşek xx, İsmail Köse xx, Mehmet Metin xx Bursaspor: Carson xx, Basser xx, Serdar xx, İbrahim xx, Vederson xx, Sestak xxx, Adem xx (Dk. 67 Turgay x), N'Diaye xx, Ozan xx, Batalla xx, Pinto xx (Dk. 80 Bangura x) Orduspor: Fevzi xx, Yalçın xx, Alp xx, Garcia xx, Selçuk xx, Ali xx, Hasan xx (Dk. 69 Abdulkadir x), Javito xx, Cluio xx (Dk. 87 Dalmat ?), Onur Tuncer x (Dk. 64 Hakan x), Stancu xx Sarı Kartlar: Dk. 4 Ozan, Dk. 86 Bangura (Bursaspor), Dk. 18 Ömer, Dk. 41 Selçuk, Dk. 70 Hakan, Dk. 72 Abdulkadir, Dk. 90 artı 1 Fevzi (orduspor)