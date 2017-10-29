Bursa'da gol şov!

Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ev sahibi ekibin golleri Agu, Aziz Behich, Kembo-Ekoko ve Pablo Batalla’dan geldi.

Antalyaspor’da Sandro, karşılaşmanın 45. dakikasında bu sezon forma giydiği 3. maçta 2. kırmızı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Behich'ten muhteşem gol!

Ev sahibi Bursa, 37’de Mikel Agu’nun golüyle öne geçti. Bu sezon takımda ‘maestro’ performansı gösteren Pablo Batalla’nın köşe vuruşundan yaptığı ortayı Nijeryalı oyuncu tamamladı: 1-0.

Maçta ikinci yarı, Aziz Behich’in harika golüyle başladı. Boşnak futbolcu, 46. dakikada uzak mesafeden sekerek gelen topa direkt vurdu ve müthiş golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

70’te Kembo, Bogdan Stancu’nun sert pasında topu iyi kontrol ederek takımını rahatlatan golü attı: 3-0.

Son sözü Batalla söyledi

Bursaspor, gol perdesini 90’da Arjantinli orta sahası Pablo Batalla’nın golüyle kapattı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası rahat pozisyonda önünde bulduğu topta hata yapmadı: 4-0.

Bu sonuçla birlikte puanını 16’ya çıkartan Bursaspor, 7. sıraya yerleşti. Rıza Çalımbay’ın görevine son veren ve Leonardo’yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Antalyaspor ise 9 puanla 15’inci sırada bulunuyor.