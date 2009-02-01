Bursa'da gol sesi çıkmadı



Turkcell Süper Lig'de 18. haftanın maçında Bursaspor, seyircisinin önünde ligde zor günler geçiren Hacettepe ile 0-0 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'de geçen hafta kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor, evinde Hacettepe ile golsüz berabere kaldı.



Bursaspor, sahaya seyircisinin müthiş desteğiyle başladı ve tribünlerin tamamına yakını doluydu.



Ertuğrul Sağlam, yeni transferlerden Güney Koreli Shin Young Rok, Kemal Arslan, Tadeu gibi isimlere ilk onbirde yer vermezken, Mustafa Sarp hastalığı nedeniyle takımındaki yerini alamadı.



Erdoğan Arıca ise yeni transfer Tolga Seyhan'ı oynatırken, haftalar sonra kaleci Recep Biler'i yedek soyundurdu.



Bursaspor, rakibine göre ilk yarıda daha çok pozisyona giren ekip oldu. Özellikle forvet oyuncuları Gökhan Güleç ve Sercan Yıldırım'ın bu pozisyonlarda ilk yarıda etkisiz kaldığı görüldü.



Hacettepe ise çok nadir de olsa kontraataklarla gol pozisyonu üretmeye çalıştı.



İlk yarıda gol olmayınca devre golsüz berabere sona erdi.



ikinci yarıda her iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlanırken, Ertuğrul Sağlam yeni transferleri Shin Young Rok ve Tadeu'yu oyuna almasına rağmen skoru etkileyecek pozisyonlar bulamadı.



Hacettepe de istediği pozisyonları bulamayınca maç başladığı gibi golsüz sona erdi.



Bu sonuçla Bursapor puanını 26'ya çıkartırken, Hacettepe de 10 puana çıkmış oldu.



BURSASPOR: 0 - HACETTEPE: 0



Stat: Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Bahattin Duran, Murat Şahin

Bursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli, Volkan Şen, Bekir Ozan, Kirita, Romaschenko, Gökhan Güleç, Sercan Yıldırım

Hacettepe: Ulaş, Orhan Şam, Tolga Seyhan, Olgay, Baykal, Gilman Lika, Tozo, Adnan Güngör, Kadir Bekmezci, Sandro, Tambwe

Sarı kart: Dk. 25 Olgay (Hacettepe)



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada konuk takımın kazandığı korner atışını, Sandro kullandı. Havadan gelen ortada topla buluşan Orhan Şam, ceza sahasının çaprazından gelişine sert vurdu. Kaleye giden topu, Bursasporlu defans oyuncuları son anda uzaklaştırdı.



14. dakikada Mustafa Keçeli'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topa vuramayan Gökhan Güleç, yeşil-beyazlı takım adına mutlak gol şansını kaçırmış oldu.



30. dakikada kazanılan serbest vuruşu, Romaschenko kullandı. Kaleci Ulaş'ın boşa çıktığı pozisyonda kimseye değmeyen top, az farkla auta çıktı.



36. dakikada Gökhan Güleç'in sağ kanattan ortasında Romaschenko, kafayla topu ceza sahası içindeki Sercan Yıldırım'ın önüne indirdi. Hacettepe defansının zamanında müdahalesiyle, tehlike uzaklaştırıldı.



40. dakikada Kirita'nın pasıyla sağ kanattan bindirme yapan Ali Tandoğan, ceza sahası dışından sert bir şut attı. Kaleci Ulaş, kalenin üst köşesine giden topu, son anda yumruklayarak kornere çeldi. Kazanılan korner atışını kullanan Romaschenko, topu İbrahim Öztürk ile buluşturdu. İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



İKİNCİ YARI



46. dakikada Mustafa Keçeli'nin sol kanattan ortasında doğrudan kaleye giden topu, kaleci Ulaş çizgi üzerinde güçlükle kontrol etti.



54. dakikada Ali'nin sağ kanattan ortasında Gökhan, ceza sahası içinde gelişine vurdu. Üst direğe çarpan top, auta çıktı.



60. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Romaschenko, topu ceza sahası içine gönderdi. Ömer, kafa vuruşunda topu, kale direğinin yanından az farkla dışarı attı.



68. dakikada orta sahaya yakın noktadan sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Romaschenko, topu direkt kaleye gönderdi. Top, az farkla auta çıktı.



75. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan atağında Young Rok, Sercan'dan aldığı pası Tadue'ye aktardı. Tadue'nin ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Ulaş'ta kaldı.



81. dakikada Sercan'ın indirdiği topa gelişine vuran Bekir Ozan, topu kale direğinin üstünden az farkla auta attı.



85. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Bursaspor'da Mustafa Keçeli, topa sert vurdu. Kaleci Ulaş'tan dönen topu kaleye gönderen Sercan'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.



Maç, golsüz sona erdi.





