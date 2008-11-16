Bursa'da gol sesi çıkmadı

Turkcell Süper Lig'de 11. haftanın zorlu mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Bursaspor ile Beşiktaş'ın Bursa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmasında taraflar 90 dakika sonunda 0-0'lık beraberlikle birer puan aldılar.Karşılaşmanın ilk yarısında konuk Beşiktaş daha etkili bir oyun sergiledi. Bursaspor'un ise kontrataklarla gol aradığı devrede iki takımda net pozisyonlar üretti.Kanatlardan etkili gelen Beşiktaş, Nobre, Delgado ve Holosko ile net pozisyonlar yakalarken, ev sahibi ekipse Yusuf ve Sercan'la gole yaklaştı.Orta sahada karşılıklı top kayıplarıyla başlayan ikinci yarıda daha etkili atakları yine Beşiktaş geliştirirken, 73'te Serdar Özkan net bir fırsatı daha harcadı. Son bölümlerde Bobo ve Batuhan'ı oyuna alarak gol arayan siyah-beyazlılar, rakip kalede baskı kurmasına karşın aradığı gole ulşaamadı.Beşiktaş 0-0'lık sonuçla bu sezon çıktığı 6. deplasman maçında 3. beraberliğini aldı. Dış sahadada 6 maçta toplam 9 puan bırakan siyah-beyazlı takım averajla ikinci sıraya yükselmesine karşın, zirve yarışında Trabzonspor'un 4 puan gerisinde kaldı.Stat: AtatürkHakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Serkan Ok xxx, Hüseyin Fidan xxxBursaspor: Ivankov xxx, Bekir xxx (Dk. 87 Halil ?), Ömer x, İbrahim xx, Romaschenko xx, Melo xx, Mustafa Sarp xx, Mustafa Keçeli xxx, Gökhan xx, Yusuf xx, Sercan xx (Dk. 61 Volkan x)Beşiktaş: Rüştü xx, Gökhan xx, Zapotocny xx, İbrahim Toraman xx, İbrahim Üzülmez xxx, Ali xx, Ekrem xxx, Tello xxx, Delgado (Dk. 83 Batuhan x), Holosko x (Dk. 67 Serdar Özkan xx), Nobre xx (Dk. 67 Bobo x)Sarı Kartlar: Dk. 64 Mustafa Sarp (Bursaspor), Dk. 88 Gökhan (Beşiktaş)Turkcell Süper Lig'de Bursaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.15. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kazandığı korner atışını kullanan Tello, topu ön direğe doğru ortaladı. İbrahim Toroman'ın kafayla kale alanı içine aşırdığı topu, Bursaspor defansı ceza sahası dışına çıkardı.16. dakikada Ekrem'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top, Bursaspor defansından döndü. Dönen topu iyi takip eden Ali'nin sert şutunda kaleye giden top Bursasporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.20. dakikada Beşiktaş atağında sağ kanatta Delgado'nun pasıyla buluşan Tello, topu arka direğe doğru ortaladı. Kaleci Ivankov, pozisyonu iyi takip eden Nobre'den önce topu yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdi.22. dakikada Beşiktaş atağında korner atışı sonrası Bursaspor defansının ceza sahasının dışına gönderdiği topu önünde bulunan Gökhan, topu bekletmeden sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Köşeden kaleye giden topu Sercan son anda kafayla çıkardı.31. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan hareketlenen Melo topu Yusuf'un önüne aktardı. Kaptan Yusuf, ceza sahası içinde sol çaprazda buluştuğu topa kötü vurunca pozisyon autla sonuçlandı.34. dakikada Tello'nun pasıyla buluşan Delgado topu bekletmeden ceza sahasına hareketlenen Nobre'nin önüne aktardı. Kaleci Ivankov'u çalımlayan Nobre'nin vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Melo, son anda yatarak ayağıyla müdahale ettiği topun gol çizgisini geçmesini engelledi.35. dakikada Bursaspor net bir pozisyondan faydalanamadı. Sol kanattan hareketlenen Mustafa Keçeli topu ceza sahasına ortaladı. Gökhan kendisine gelen topu göğsüyle Sercan'ın önüne bıraktı. Sercan'ın vuruşunda topu kaleci Rüştü kornere attı.40. dakikada Beşiktaş atağında Delgado sağ kanatta buluştuğu topu bekletmeden arka direğe doğru ortaladı. Holosko'nun kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.İlk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarının ilk ciddi atağını Bursaspor geliştirdi. Kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Romaschenko, kaleye yaklaşık 30 metreden şut attı. Sert gelen top Rüştü'nün göğsünden sekti. Rüştü, seken topa Bursapor forvet oyuncularından önce sahip oldu.68. dakikada Bursapor atağında Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Mustafa Keçeli, kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan topa kötü vurunca pozisyon autla sonuçlandı.73. dakikada Beşiktaş atağında sağ kanattan hareketlenen Tello topu ön direğe doğru ortaladı. Serdar'ın kale alanı içinden yerden vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.75. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Rüştü'de kaldı.82. dakikada Mustafa Sarp'ın pasıyla ceza sahasının içinde sol çaprazda buluşan Volkan'ın sert şutunda top kaleci Rüştü'de kaldı.85. dakikada Beşiektaş'ın sağ kanattan kazandığı korner atışını kullanan Serdar Özkan topu penaltı noktasına ortaladı. Kafalardan sekerek kale alanı içine düşen topu Bursaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Kalabalığa çarparak dönen top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Ivankov iyi bir refleksle topu çizgi üzerinde yakaladı