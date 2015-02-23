Bursa'da genç erkek cesedi bulundu

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde, keçi otlatan çoban, genç bir erkeğe ait ceset bulunca polisi aradı. Polis, cesedin, 28 gün önce kaybolan, işadamı Yılmaz Yerli’nin 18 yaşındaki oğlu İbrahim Yerli’ye ait olup olmadığını araştırıyor. Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Orhangazi’nin Kale Mevkii’nde keçi otlatan çoban, sürüdeki köpeklerin aynı noktada toplanıp sürekli havladıklarını görünce yanlarına gitti. Çoban, buruda karşısında bozulmaya başlamış cesedi görünce hemen polisi aradı.

Ceset tanınmaz halde

İhbar üzerine olay yerine gelen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Orhangazi polisinden sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro ekipleri de Orhangazi’ye gelerek inceleme yaptı. Polis olay yerindeki ilk incelemelerde, tanınmaz haldeki erkeğe ait cesedin üzerindeki montta bulunan deliğin bıçak izi olduğunu, ayrıca cesedin boynunda sarılı bulunan pantolonla da boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Cesedin üzerindeki mont, kazak ve ayakkabının, 28 gün önce kaybolan İbrahim Yerli’ye benzemesi üzerine soruşturma bu yöne çevrildi. İbrahim Yerli’den 27 Ocak gününden bu yana haber alınamıyordu. İddiaya göre; İbrahim Yerli kaçırılmış ve kimliği belirsiz kişiler ailesinden fidye istemişti.

İbrahim Yerli’nin kaybolmasını soruşturan Polis, telefon sinyallerini takip etmiş cesedin bulunduğu bölgeden de sinyal almıştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri günler önce cesedin bulunduğu bölgenin yakınlarında İbrahim’i aramış ancak çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Kale bölgesinde çalılıkların arasında bulunan cesedin en az 10 gün önce öldürüldüğü tahmin edilirken, ceset Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinden sonra Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemeden sonra da Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin kesin ölüm nedeninin burada inceleme sonucunda belirleneceği bildirildi.

Öte yandan kimlik teşhisi için de DNA testi yapılacağı belirtildi.