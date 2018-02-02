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Bursa'da Galatasaraylılar Derneği'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) Yeniden

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR, (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneği'ne gelen ve emekli bekçi, burada Galatasaray maçını izleyen 31 yaşındaki Aytaç Çalım'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurdu

02 Şubat 2018 02:49

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR, (DHA)- BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneği\'ne gelen ve emekli bekçi, burada Galatasaray maçını izleyen 31 yaşındaki Aytaç Çalım\'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurdu. Kendisine engel olmak isteyen kardeşi 26 yaşındaki Erman Çalım\'ı da yaralayan Ali Uzun polis tarafından gözaltına alındı. 
Olay. bugün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğin\'de meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre saat 21.30 sıralarında derneğe gelen Ali Uzun ddiaya göre \"Burada akvuryum Varmı ?\" diye sorduktan sonra ayrıldı. Kısa süre son tekrar derneğe gelen Uzun, bu sırada Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya\'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytay Çalım ile tartıştı. Ardından silahını çeken Uzun, dernekte bulunanların dehşet dolu bakışları arasında evli ve iki çocuk babası Çalım\'a kurşun yağdırdı. Bu sırada kardeşi Erman Çalım, saldırganı enlemeye çalışırken kendisi de vuruldu.
Dernekte bulunanların korku ve panik içerisinde kaçıştığı olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytaç Çalım\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kardeşi Erman Çalım ise hastanede tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sonucu saldırıdan sonra kaçan Ali Uzun\'u yakalayarak gözaltına aldı.

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