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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonunda 10 eski polise gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, emekli ve ihraç edilen 10 polis memuru gözaltına alındı

26 Ocak 2018 17:04

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, emekli ve ihraç edilen 10 polis memuru gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın sürdürdüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan emekli ve açığa alınıp ihraç edilen 11 polisten 10\'u yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgulanan, ismi açıklanmayan polislerin ifadeleri alındıktan sonra \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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