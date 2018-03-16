Bursa'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden aralarında 1 muvazzaf yarbay ve 1 teğmen ile Bursa Adliyesi\'nde görevli 2 zabıt katibinin de bulunduğu 9\'u yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 1 muvazzaf yarbay ve 1 teğmen ile Bursa Adliyesi\'nde görevli 2 zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.​